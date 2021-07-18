الشحات: الجميع دعمني لاستعادة مستواي ولا أتحدث عن العروض الخارجية

الأحد، 18 يوليه 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

الأهلي - كايزر تشيفز - نهائي إفريقيا 2021 - حسين الشحات

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي عن تلقيه بعض العروض للرحيل عن الفريق مشددا على أنه لا يتحدث في مثل هذه الأمور وأنه يتركها دائما للوكلاء.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال حسين الشحات في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "موسيماني والجهاز الفني بالكامل كانوا دائما يدعموني مع اللاعبين وكانت لديهم ثقة كبيرة في عودتي لمستواي مع الفريق، المدير الفني كان دائما يقول لي أنني لاعب كبير وسأصبح أفضل. الانتقادات كانت دفاع إيجابي بالنسبة لي فالجميع يريدني أن أظهر بشكل أفضل ويشجعني وهذا هو هدف الانتقادات".

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وأضاف "كنت أتدرب بشكل أفضل وأحاول أو أزيد من عدد التمارين لأستعيد المستوى المعروف عني. وعندما بدأت في الظهور بشكل جيد موسيماني قال لي "كنت أعرف منذ البداية أن مستواك أفضل من ذلك والحمد لله أنك ساهمت في إنجاحي وجعلي مدرب كبير كما هو الحال معك فأنت لاعب كبير".

حسين استطرد عن اللاعبين الذين ساعدوه للعودة لمستواه "الجميع كان له دور في ذلك، محمود وحيد وعلي معلول وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمود عبد المنعم كهربا، لم يتوقفوا عن تشجيعي وكان لديهم ثقة في قدرتي على العودة وأنه بمجرد تسجيل هدف واحد فالأهداف ستأتي بعد ذلك".

وعن تلاحم المباريات والمواسم، قال: "المشكلة ليست فقط في الاحتفال ولكن في عيد الأضحى أيضا فسنعود للتدريبات في أول أيام العيد وأمامنا مباراة بعد ذلك وهذه ضريبة اللعب في الأهلي دائما تكون تحت ضغط ورغبة دائمة في الفوز بالبطولات وهذا أحد الأسباب التي دفعتني للانضمام للأهلي".

وأكمل عن مباراة النهائي "لا توجد مباراة سهلة أمام أي منافس مهما كانت البطولة وبالتأكيد نهائي إفريقيا لن يكون أمام منافس سهل حتى يكون هناك أي ضمان قبل المباراة للفوز باللقب. في الأهلي أنت تعلم أنك يجب أن تفوز دائما ولكن ليس هناك ضمان لأي شيء فكايزر تشيفز نجح في تجاوز سيمبا والوداد".

وتابع "حاولنا التسجيل في الشوط الأول ولكننا لم ننجح في ذلك، الطرد سهل مهمتنا ولكننا تعاهدنا على ضرورة استغلال ذلك وعدم التراخي بحجة أننا نلعب بفريق كامل".

وواصل حسين عن دور الكابتن محمود الخطيب "إنه الأب الروحي للفريق بشكل عام والجميع يحبه، اللقطات التكريمية التي تحدث من اللاعبين بعد البطولات أحيانا تكون بالاتفاق مثل لقطة السوبر الإفريقي وأحيانا أخرى تكون بشكل عفوي. دائما يعطينا الحافز للفوز بالبطولات ويخبرنا بأننا اللاعبين الأفضل في إفريقيا".

ويفتقد الأهلي لجهود السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر للمشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد.

حسين الشحات قال عن ذلك: "بالطبع سنتفتقدهم، نحن نتحدث عن لاعبين على أعلى مستوى ولكن الجميع في الأهلي على قدر المسئولية. سنكمل مسيرتنا وسنفوز بالدوري".

وأتم تصريحاته عن العروض المقدمة له من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلي "هناك بعض العروض ولكنني لا أتحدث عن مثل هذه الأمور وأترك الأمر دائما للوكلاء".

وكان مصدر في الأهلي قد أكد لـ في الجول على أهمية حسين الشحات للفريق تزامنا مع الحديث عن عروض مقدمة للاعب من أجل الرحيل (طالع التفاصيل)

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي راحة 48 ساعة لجميع اللاعبين بعد الفوز ببطولة إفريقيا.

الأهلي يستعد لخوض مباريات الدوري المصري من جديد بمواجهات أمام البنك الأهلي ثم الانتاج الحربي ثم أسوان ثم وادي دجلة خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس.

الأهلي كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا حسين الشحات
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