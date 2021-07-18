العامري فاروق: الخلافات مع الخطيب؟ من يريد الوقيعة بين مجلس الأهلي يطلق الشائعات

كشف العامري فاروق نائب رئيس الأهلي عن حقيقة خلافه مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال العامري عبر قناة صدى البلد: "الخلافات مع الخطيب؟ أول مرة أسمع هذا الحديث، علاقتي مع الخطيب وعلاقة مجلس الإدارة بالكامل مع بعضه البعض علاقة طيبة ومتميزة جدا".

وأضاف "كل فرد لديه العديد من الملفات يعمل عليها وكلنا نعمل كمجموعة وهدفنا واحد وهو خدمة الأهلي".

وواصل "هناك بعض المناصب الكبيرة في الأهلي إذا أراد أي شخص افتعال أزمة سيحاول الوقيعة بينهم، وهم رئيس النادي ونائب الرئيس وأمين الصندوق".

وشدد "لكن مجلس إدارة الأهلي ذو عقليات كبيرة ولا نلتفت لأي أقاويل والصورة في النهاية خير دليل على عمل المجلس".

وأتم تصريحاته "بطولة إفريقيا كانت صعبة للغاية لأننا نبني جيلا جديدا للأهلي وفي الفترة الأخيرة الأهلي أصبح يمتلك فريقا قويا بمعدل أعمار جيد جدا ومزيج بين الخبرات والشباب".

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021 بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في النهائي بثلاثية دون رد، ليحصد اللقب العاشر في تاريخه.