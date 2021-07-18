مجموعة مصر - مدرب برشلونة غير راض عن تواجد بيدري في الأولمبياد

يرى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن لاعبه الإسباني بيدري كان يحتاج للراحة بعد موسم شاق.

وتواجد بيدري بشكل أساسي مع برشلونة قبل أن يلعب اليورو مع منتخب إسبانيا وانضم بعدها للمنتخب الأوليمبي في طوكيو.

القرعة أوقعت منتخب إسبانيا الأوليمبي في المجموعة الثالثة مع مصر والأرجنتين وأستراليا.

وقال كومان في مؤتمر صحفي: "لقد لعب بيدري كثيرا هذا الموسم وكان يجب أن نمنحه بعض الراحة وهي التي يحصل عليها جميع اللاعبين بعد نهاية الموسم".

وأضاف "كما قال بيب جوارديولا فلعب بطولتين مهمتين في الصيف بعد موسم طويل أمر شاق ولكن لا يمكننا فعل أي شيء"ز

وأكمل "لقد قدم مستوى مميز في اليورو بعمر 18 عاما، ولعب جميع المباريات بنضج مثير للإعجاب. من المهم لشعبيتنا أن يرى الشباب أنهم في ناد يمنحهم الفرصة دائما".

وعن جارسيا مدافع برشلونة الجديد والمتواجد مع منتخب إسبانيا في الأولمبياد، قال: "إنه لاعب شاب ولكن لديه خبرة كبيرة، يتعامل بشكل جيد جيد عندما تكون معه الكرة، وسيساعدنا على التطور في بناء اللعب وأمامه مستقبل عظيم".

منتخب إسبانيا يفتتح مبارياته في الأولمبياد الخميس المقبل بمواجهة المنتخب المصري.