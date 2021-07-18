عبد اللطيف منيع لـ في الجول: مدرب كرم جابر أفادني كثيرا.. والأولمبياد أكبر حدث رياضي في الكوكب

الأحد، 18 يوليه 2021 - 20:09

كتب : محمد سمير

عبد اللطيف منيع - مصارعة رومانية

أعرب عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة الرومانية عن أمنيته في تحقيق ميدالية بأولمبياد طوكيو 2020.

وكشف منيع عن دور أشرف حافظ مدرب كرم جابر السابق "الطريقة العلمية فرقت كثيرا معي ولديه خبرة كبيرة في دراسة المنافسين وأضاف لي الكثير".

وعن تواصله مع كرم جابر قال: "يتواصل معنا بشكل مستمر ويتحدث معنا عن خبراته ونحن نتعلم مما فعله سابقا".

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وكان كرم جابر قد حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004 وهي أخر ذهبية لمصر أولمبياد بالإضافة إلى فضية لندن 2012.

وأوضح منيع "الأولمبياد تعتبر تحدي دول وهي أكبر حدث رياضي على كوكب الأرض".

وأضاف "بطولة العالم يمكن تعويضها لأنها تقام كل عام والجائزة الكبرى تقام 4 أو 5 مرات في العام لذلك الأولمبياد الأصعب".

وبالحديث عن دور المعسكرات الخارجية اختتم تصريحاته "أتدرب فيه مع أبطال عالم وأدرس المنافسين جيدا خاصة أنه لا يوجد وزن 130 في مصر أتدرب معه".

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