طوكيو 2020 - عزل 6 رياضيين من بعثة بريطانيا بسبب مخالطة مصاب بفيروس كورونا

الأحد، 18 يوليه 2021 - 19:55

كتب : FilGoal

طوكيو 2020

أعلنت اللجنة الأولمبية البريطانية عن عزل 6 رياضيين من البعثة بسبب مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.

وأشار بيان اللجنة الأولمية أن الشخص المصاب بالفيروس ليس عضوا في وفد الفريق ولكنه كان على تواصل وثيق أثناء رحلتهم إلى اليابان يوم الخميس.

كما تم اختبار المخالطين جميعا وجاءت نتيجة مسحتهم الطبية سلبية في المطار.

أخبار متعلقة
طوكيو 2020 - بسنت حميدة مهددة بالغياب عن الأولمبياد بسبب الإصابة تقرير: اللاعب الأوغندي المختفي في طوكيو هرب بحثا عن العمل طوكيو 2020 - 3 إصابات بفيروس كورونا في صفوف منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي رباعي الأهلي الأولمبي يغادر المغرب إلى طوكيو ظهر الأحد

وأوضحت شبكة سكاي سبورت أنه تم إجبار ستة رياضيين بريطانيين على الحجر الصحي في طوكيو بسبب مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

ويتم الآن عزل الستة وجميعهم أعضاء في فريق ألعاب القوى بالإضافة إلى اثنين من الموظفين.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل.

ويقام حفل افتتاح أولمبياد طوكيو في الواحدة من ظهر يوم الجمعة المقبل.

طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو دورة الألعاب الأولمبية بعثة بريطانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: الخوف من الاستسهال كان أكبر اهتماماتنا ولن ننتظر هدايا في الدوري 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجموعة مصر - مدرب برشلونة غير راض عن تواجد بيدري في الأولمبياد 2 ساعة | طوكيو 2020
عبد اللطيف منيع لـ في الجول: مدرب كرم جابر أفادني كثيرا.. والأولمبياد أكبر حدث رياضي في الكوكب 2 ساعة | طوكيو 2020
طوكيو 2020 - عزل 6 رياضيين من بعثة بريطانيا بسبب مخالطة مصاب بفيروس كورونا 2 ساعة | طوكيو 2020
موندو ديبورتيفو: يوفنتوس يريد استعادة بيانيتش مجانا 3 ساعة | ميركاتو
بإذن من عبد الحفيظ.. بدر بانون يعود للقاهرة الثلاثاء 3 ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك: شيكابالا لم يكمل المران بسبب الإصابة 3 ساعة | الدوري المصري
بنشرقي ينتظم في تدريبات الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 2 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة" 4 فرجاني ساسي يودع الزمالك
قد ينال إعجابك