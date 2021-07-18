طوكيو 2020 - عزل 6 رياضيين من بعثة بريطانيا بسبب مخالطة مصاب بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الأولمبية البريطانية عن عزل 6 رياضيين من البعثة بسبب مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.

وأشار بيان اللجنة الأولمية أن الشخص المصاب بالفيروس ليس عضوا في وفد الفريق ولكنه كان على تواصل وثيق أثناء رحلتهم إلى اليابان يوم الخميس.

كما تم اختبار المخالطين جميعا وجاءت نتيجة مسحتهم الطبية سلبية في المطار.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت أنه تم إجبار ستة رياضيين بريطانيين على الحجر الصحي في طوكيو بسبب مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

ويتم الآن عزل الستة وجميعهم أعضاء في فريق ألعاب القوى بالإضافة إلى اثنين من الموظفين.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل.

ويقام حفل افتتاح أولمبياد طوكيو في الواحدة من ظهر يوم الجمعة المقبل.