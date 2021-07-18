طبيب الزمالك: شيكابالا لم يكمل المران بسبب الإصابة

لم يستكمل الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" مران الزمالك بسبب الإصابة.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك للموقع الرسمي للنادي: "لم يستكمل الثنائي محمود شيكابالا ومحمد أشرف روقا المران بسبب الإصابة".

وأضاف أسامة "شيكابالا شعر بآلام في العضلة الأمامية وخضع لتدريبات علاجية، بينما روقا كان يشكو من آلام في وتر صابونة الركبة".

وفضل الجهاز الطبي عدم استكمال الثنائي التدريبات مساء اليوم الأحد إذ خضع الثنائي لتدريبات علاجية.

ويخوض الزمالك تدريباته حتى غد الإثنين على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن ينتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضهم الفريق.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 23 مباراة خاضهم الفريق.

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