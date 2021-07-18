بنشرقي ينتظم في تدريبات الزمالك

الأحد، 18 يوليه 2021 - 18:19

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي يحتفل بهدفه مع الزمالك ضد الإسماعيلي

انتظم أشرف بنشرقي المحترف المغربي في صفوف الزمالك في تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد بعد نهاية فترة إجازته.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وعاد بنشرقي إلى القاهرة أمس السبت، قادما من المغرب بعدما حصل الفريق على راحة سلبية لمدة 11 يوما من قبل الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

ويخوض الزمالك تدريباته الجماعية غدا الإثنين بملعب الترسانة، قبل الدخول في معسكر مغلق في الإسكندرية.

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وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية استعدادا للمباراة.

وخلال المعسكر يلعب الزمالك وديا ضد منتخب دوري الدرجة الثانية، ثم ضد فريق أبها السعودي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب جدول الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بينما يأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة من 27 مباراة أيضا.

الزمالك بنشرقي الدوري المصري
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