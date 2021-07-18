الزمالك يواجه منتخب الدرجة الثانية وأبها السعودي وديا

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استقرار الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على طرفي مباراتي الفريق الوديتين بمعسكر برج العرب في الإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

وقرر كارتيرون اللعب ضد منتخب دوري الدرجة الثانية يوم 26 يوليو الجاري، ثم يلعب ضد أبها السعودي يوم 29 من الشهر ذاته.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غدا الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل الفريق على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أيام عيد الأضحى المبارك.

على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل في الإسكندرية.

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب جدول الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بينما يأتي المحلة في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة من 27 مباراة أيضا.