طوكيو 2020 - بسنت حميدة مهددة بالغياب عن الأولمبياد بسبب الإصابة

الأحد، 18 يوليه 2021 - 17:41

كتب : FilGoal

بسنت حميدة - ألعاب قوى

باتت بسنت حميدة لاعبة ألعاب القوى المصرية مهددة بالغياب عن أولمبياد طوكيو 2020 بسبب تعرضها للإصابة في مرانها الأخير.

ونشرت بسنت حميدة مقطعا لفيديو تكشف فيه عن إصابتها واحتمالية غيابها عن الأولمبياد رغم التأهل.

وكتبت بسنت حميدة عبر صفحتها الرسمية: "قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على كل شيء.. ادعولي".

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وكان من المقرر أن تشارك بسنت حميدة لاعبة مصر في منافسات العدو 100م سيدات ومنافسات العدو 200 متر.

وكانت ستفتتح بسنت مشاركاتها في أولمبياد طوكيو فجر الجمعة 30 يوليو بينما تختتم منافساتها عصر الثلاثاء 3 أغسطس.

وتنطلق منافسات أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

وكانت قد تأجلت دورة الألعاب الأولمبية لمدة عام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

طوكيو 2020 ألعاب القوى أولمبياد طوكيو
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