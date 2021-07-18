طوكيو 2020 - 3 إصابات بفيروس كورونا في صفوف منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم يوم الأحد إصابة 3 من أعضاء بعثة فريق كرة القدم المشارك في أولمبياد طوكيو بفيروس كورونا.

وقال مكسوليسي سيبام مدير المنتخب في بيان نشره الاتحاد الجنوب إفريقي عبر موقعه: "لدينا 3 إصابات بفيروس كورونا، لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الفني".

ثابيسو مونياني وكاموهيلو ماهلاتسي هما اللاعبان المصابان، كما أصيب محلل الأداء ماريو ماشا.

وأضاف "هناك كشف يومي على اللاعبين، عانى مونياني وماشا من ارتفاع في درجة الحرارة قبل تأكد الإصابة بفيروس كورونا".

وأكمل "أما ماهلاتسي فتم اكتشاف إصابته بالفيروس دون ارتفاع في درجة حرارته".

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لملاقاة اليابان يوم الخميس في مباراته الافتتاحية.

وأتم "هذا الوضع جعلنا نخضع لعزل جماعي ونقوم بإلغاء تدريب الليلة الماضية، وننتظر أحدث النتائج يوم الأحد".

المثير أن الاتحاد الجنوب إفريقي حذف البيان من موقعه، كما حذف التغريدة من حسابه الرسمي على تويتر، وذلك بعدما تناقلته وسائل الإعلام.

ويتواجد المنتخب الجنوب الإفريقي في مجموعة واحدة مع اليابان والمكسيك وفرنسا.