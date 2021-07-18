أحمد حمدي يفتتح سجله التهديفي مع مونتريال بثنائية قاتلة أمام سينسيناتي

سجل أحمد حمدي لاعب مونتريال ثنائية قاتلة في فوز مثير لفريقه على سينسيناتي في الدوري الأمريكي.

وظهر أحمد حمدي في المباراة العاشرة مع فريقه، وافتتح رصيده التهديفي بالهدفين الرابع والخامس، ليحول تأخره فريقه بنتيجة 3-4 إلى الفوز 5-4.

الفوز رفع رصيد مونتريال للنقطة 22 ليحتل المركز الثالث في قسم المنطقة الشرقية.

ويتأهل أول 7 فرق من القسم الغربي والقسم الشرقي للأدوار النهائية لتحديد بطل الدوري الأمريكي.

حمدي انتقل لصفوف مونتريال خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من الجونة على سبيل الإعارة.

Un match dont on se souviendra longtemps. Felt good to be home 💙 Lait's Go | #CFMTL pic.twitter.com/KnH1Kj5cFG — CF Montréal (@clubdefootmtl) July 18, 2021

ويستعد مونتريال للقاء نيويورك سيتي يوم الخميس القادم في الجولة المقبلة.