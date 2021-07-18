مارتينيز: أردت الموت من أجل ميسي

الأحد، 18 يوليه 2021 - 16:09

كتب : عمر خالد

إيميليانو مارتينيز وميسي

تغنى إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني وفريق أستون فيلا الإنجليزي، بمواطنه ليونيل ميسي.

وقال مارتينيز في حوار مع جريدة "أوليه" الأرجنتينية: "أتمنى تقديم كأس العالم لميسي، إنه وصفني بالظاهرة، اللعنة كيف لا يمكنني أن أتحمس بعد هذا الأمر في لقاء النهائي؟ أردت القيام بكل شئ لميسي، أردت الموت من أجله".

وأضاف "عجزت عن الكلام عندما وصفني ميسي أيضا بالقنبلة على إنستجرام، هناك جمل أو صور ستظل محفورة في ذاكرتي، ما كتبه ميسي عني، منحني مزيدا من القوة والثقة".

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وأكد " سأضع صورة عناقي لليو ميسي في إطار، وسأحتفظ بها طيلة حياتي".

وأوضح الحارس الأرجنتيني "قبل استدعائي الأول للمنتخب، قلت إن أول شيء سأفعله طلب التقاط صورة مع ميسي، وبالفعل نحن نلتقط معه 200 صورة يوميا. لكن كلامه وتشجيعه يمنحنا الثقة أكثر"

وعن اللعب مع ميسي مستقبلاً قال مارتينيز: "أتمنى لو لعبت مع ميسي طيلة الموسم في الأندية أيضا. كان هذا ليجعلني حارسًا أفضل".

واختتم حديثه قائلاً: "ميسي شخص يمنحنا الأمان. حينما نكون متقدمين 1-0، ويمسك ليو الكرة في آخر اللحظات، كنا نعلم أنه لن يفقدها، مع أستون فيلا فقدنا مباريات كثيرة في الدقيقة 91 و92، مع ميسي الأمر مختلف تماما".

يذكر أن إيميليانو مارتينيز توج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أميركان بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب البرازيلي بهدف مقابل لاشئ، ليتوجد ميسي ورفاقه باللقب الغائب عن البلاد لمدة 28 عاما.

ليونيل ميسي إيميليانو مارتينيز الأرجنتين كوبا اميركا
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