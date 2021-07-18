شوقي غريب: لا نفكر سوى في منتخب إسبانيا الآن

يرفض شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التفكير في أبعد من مباراة إسبانيا يوم الخميس المقبل، في افتتاح مباريات الفراعنة بمسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

وقال غريب في تصريحات نشرها موقع الاتحاد المصري لكرة القدم: "الجهاز الفني لا يفكر الآن سوى في مباراة إسبانيا فقط، باعتبارها بداية المشوار ونسعى لأن تكون بداية قوية".

عقب لقاء إسبانيا يوم الخميس، سيصطدم الفراعنة بالمنتخب الأرجنتيني يوم الأحد ثم منتخب أستراليا يوم الأربعاء.

وخضع الفريق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وهى المسحة التى تجرى يوميا تحت إشراف أيمن زين، طبيب المنتخب.

وأدى المنتخب الأولمبي تدريبه يوم الأحد على أحد الملاعب المخصصة للتدريب استعدادا لمواجهة إسبانيا.

وشارك كل اللاعبين فى التدريب.

وينتظر الفريق وصول رباعي الأهلي المتوج بدوري أبطال إفريقيا، محمد الشناوي، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، بعد سفرهم من المغرب إلى اليابان مباشرة.

وخصص الجهاز الفني المران للنواحي التكتيكية لكيفية مواجهة الإسبان بعد متابعة الفريق للمباراة الودية التي جمعت منتخب إسبانيا بنظيره الياباني.

وتعادل منتخب إسبانيا الأولمبي مع نظيره الياباني بهدف لمثله يوم السبت في لقاء ودي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم الخميس.

وتقدم اليابانيون في ملعبهم بمدينة كوبي عن طريق ريتسو دوان مهاجم أيندهوفن الهولندي في الدقيقة 41 قبل أن يعادل كارلوس سولير لاعب وسط فالنسيا النتيجة في الدقيقة 78.

وبحضور جماهيري قليل بدأ المدرب لويس دي لا فوينتي بثلاثة لاعبين من قوام منتخب إسبانيا الأول، هم الحارس أوناي سيمون والمدافع باو توريس والجناح داني أولمو.

ومعهم أوسكار خيل وأوسكار مينجيثا وميراندا وزوبيميندي وميكيل ميرينو والقائد داني سيبايوس وماركو أسينسيو ورافا مير.

مع انطلاق الشوط الثاني شارك ميكيل أويارزابال وخون مونكايولا وبريان خيل بدلا من أولمو ورافا مير وزوبيميندي.

ثم شارك سولير وإريك جارسيا في الدقيقة 56 بدلا من مينجيثا وميرينو، وفي الدقيقة 68 نزل بيدري وخافي بوادو بدلا من أسينسيو وسيبايوس.

وأتم المدرب سبعة تبديلات في الدقيقة 80 بنزول ألفارو فرنانديز ومارك كوكوريا بدلا من سيمون وميراندا.

وكانت المباراة هي التحضيرية الوحيدة لمنتخب إسبانيا الذي يستهل مشواره في الأولمبياد بمواجهة الفراعنة يوم الخميس في سابورو.

ثم يلعب ضد أستراليا في 25 يوليو والأرجنتين في 28 يوليو.

وسيشارك منتخب إسبانيا الأولمبي، بطل أوروبا، للمرة 11 في دورة كرة القدم بالألعاب الأولمبية، نتيجته الأفضل كانت التتويج بالميدالية الذهبية في برشلونة عام 1992.