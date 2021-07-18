آس: ريناتو سانشيس على ردار برشلونة

يسعى فريق برشلونة الإسباني لمواصلة تدعيم صفوفه بصفقات قوية قبل بداية الموسم الجديد من الدوري.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النادي الكتالوني مهتم بضم ريناتو سانشيز، لاعب فريق ليل الفرنسي، خاصة بعد المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب الموسم الماضي مع فريقه أو المنتخب البرتغالي في بطولة يورو 2020.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اهتمام برشلونة باللاعب البرتغالي يأتي لتدعيم وسط الفريق، خاصة بعد فشل صفقة جورجينيو فينالدوم، والتي خطفها باريس سان جيرمان الفرنسي من برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنه مع احتمالية فشل الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتليتكو مدريد التي تخص اللاعبين أنطوان جريزمان وساؤول نيجيز، فإن ريناتو يصبح بديلا محتملا للانضمام للأول، حيث يأمل وكيل اللاعب في أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الموسم التالي.

وأكد التقرير أن النادي الكتالوني يأمل في تدعيم صفوفه بـ 3 صفقات أخرى وهي ظهير أيسر وقلب دفاع وخط وسط، وذلك قبل بداية المنافسات سواء المحلية أو الأوروبية.

يذكر أن ريناتو سانشيز كان لاعبا في بنفيكا ثم انتقل إلى بايرن ميونخ الألماني، حتى رحل إلى ليل الفرنسي عام 2019 حتى الوقت الحالي، وقدم مستويات مطمئنة وجيدة مع فريقه والمنتخب البرتغالي قبل أن يودع بطولة اليورو على يد المنتخب البلجيكي من دور الـ 16.