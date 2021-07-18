مدرب إسبانيا الأولمبي: نواجه أبطال القارات في مجموعتنا.. الأولمبياد كأس عالم مصغر

يتوقع لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي منافسة صعبة للغاية في مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

وينطلق مشوار منتخب مصر الأولمبي بمواجهة نظيره الإسباني صباح الخميس المقبل.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات لجريدة إل باييس يوم الأحد: "مسابقة كرة القدم في الأولمبياد بمثابة بطولة كأس العالم لمن هم أقل من 24 عاما".

من المفترض أن يشارك في مسابقة كرة القدم اللاعب الذي وصل عمره إلى 23 عاما، لكن تأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب فيروس كورونا جعل أعمار اللاعبين تصل إلى 24 عاما وهو ما سمحت به اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف "هناك 16 منتخبا وكلها ذات مستوى عالٍ جدًا. في مجموعتنا أبطال قاراتهم، مصر وأستراليا والأرجنتين".

وتابع "من يتأهل لربع النهائي سيواجه البرازيل أو ألمانيا، ولذلك أعتقد أن التواجد في الأولمبياد بين أفضل 16 منتخبا في هذه المرحلة العمرية نجاح في حد ذاته".

وواصل "نملك فرصة تقديم ما هو متوقع منا، البرازيل وألمانيا وفرنسا والأرجنتين، لديهم فرق قوية للغاية ولكن لدينا فريق جيد بين الأفضل".

وأتم لويس دي لا فوينتي "سنقاتل بكل طاقتنا من أجل حصد ميدالية".

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو منتخب إسبانيا بطل كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما في نفس المجموعة مع مصر والأرجنتين وآستراليا.

وتعادل منتخب إسبانيا الأولمبي مع نظيره الياباني بهدف لمثله يوم السبت في لقاء ودي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم الخميس.

وتقدم اليابانيون في ملعبهم بمدينة كوبي عن طريق ريتسو دوان مهاجم أيندهوفن الهولندي في الدقيقة 41 قبل أن يعادل كارلوس سولير لاعب وسط فالنسيا النتيجة في الدقيقة 78.

وبحضور جماهيري قليل بدأ المدرب لويس دي لا فوينتي بثلاثة لاعبين من قوام منتخب إسبانيا الأول، هم الحارس أوناي سيمون والمدافع باو توريس والجناح داني أولمو.

ومعهم أوسكار خيل وأوسكار مينجيثا وميراندا وزوبيميندي وميكيل ميرينو والقائد داني سيبايوس وماركو أسينسيو ورافا مير.

مع انطلاق الشوط الثاني شارك ميكيل أويارزابال وخون مونكايولا وبريان خيل بدلا من أولمو ورافا مير وزوبيميندي.

ثم شارك سولير وإريك جارسيا في الدقيقة 56 بدلا من مينجيثا وميرينو، وفي الدقيقة 68 نزل بيدري وخافي بوادو بدلا من أسينسيو وسيبايوس.

وأتم المدرب سبعة تبديلات في الدقيقة 80 بنزول ألفارو فرنانديز ومارك كوكوريا بدلا من سيمون وميراندا.

وكانت المباراة هي التحضيرية الوحيدة لمنتخب إسبانيا الذي يستهل مشواره في الأولمبياد بمواجهة الفراعنة يوم الخميس في سابورو.

ثم يلعب ضد أستراليا في 25 يوليو والأرجنتين في 28 يوليو.

وسيشارك منتخب إسبانيا الأولمبي، بطل أوروبا، للمرة 11 في دورة كرة القدم بالألعاب الأولمبية، نتيجته الأفضل كانت التتويج بالميدالية الذهبية في برشلونة عام 1992.