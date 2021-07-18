كومان: ميسي لاعب مهم.. ومتحمس لامتلاء كامب نو بالجمهور مرة أخرى

تحدث رونالد كومان، المدير الفني الهولندي لفريق برشلونة الإسباني، حول العديد من الأمور التي تخص الفريق قبل بداية الموسم الجديد، أهمها ليونيل ميسي والدعم الجماهيري للفريق والصفقات الجديدة.

وقال كومان في حديثة مع الموقع الرسمي للنادي: "ميسي لاعب مهم للغاية بسبب ما يقدمه مع الفريق، إنه أثبت مرارا وتكرار أنه الأفضل في العالم، أعلم أنه كان يريد الفوز بكوبا أمريكا وهو فعلها أخيرا، وأنا أؤكد أنه سيكون مرشحا للكرة الذهبية هذا الموسم، وهى الجائزة المفضلة له".

وأضاف "قمنا ببعض التعاقدات الجديدة حتى الآن، وجلبنا لاعبين مثل ديباي وأجويرو وجارسيا الذين أتوا بانتقالات مجانية وهم جميعًا متحمسون لوجودهم هنا في برشلونة".

وأكد كومان "أنا متحمس لعودة ملعب كامب نو مليء بالجماهير مرة أخرى ، بالنسبة لي شخصيا هو حلم أن أكون في هذا النادي الرائع وأن أستمتع بـ كامب نو ممتلئا عن آخره".

وعن فريق اللاماسيا (أكاديمية النادي) قال كومان: "نحن مستعدون دائما لدخول اللاعبين الشباب، فهم مستقبل النادي بلا شك، هناك لاعبون شبان مثل بالدي ونيكو وجافي والعازف الجديد دمير، الذين يمكن أن يكونوا جميعًا لاعبين رائعين، عليك أن تمنحهم الوقت للتعود على الفريق الأول، سنرى في المستقبل أيا منهم سنستخدم".

وأوضح المدير الفني الهولندي "توقعاتي كبيرة بشأن الموسم الجديد، أفضل من الموسم الماضي، وكل شيء سيعتمد على اللاعبين اللذين نمتلكهم، النادي يعمل على الكثير من الأمور، لكننا نحتفظ دوما بعقلية تحقيق الإنجازات".

وعن الرئيس خوان لابورتا قال كومان: "من المهم الحصول على دعم الرئيس، كما أن النتائج تعطي الفارق دائما داخل النادي، الرئيس مندمج معنا دائما وهذا أمر مهم، نحن فريق كبير يملك عقلية الانتصار دائما، المطالب دائما عالية هنا، كما نريد لعب كرة قدم جميلة، لكن لدينا مسؤولية تحقيق الألقاب، بمساعدة الجماهير يمكننا تحقيق ذلك".

يذكر أن إدارة برشلونة تعمل حاليا على تجديد عقد قائد الفريق ليونيل ميسي، حيث كانت أشارت تقارير إسبانية في وقت سابق إلى أن ميسي سيجدد عقده مع النادي الكتالوني لمدة 5 مواسم جديدة حتى عام 2026.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في 30 يونيو الماضي ويسابق النادي الزمن للإبقاء على جوهرته الأرجنتينية.