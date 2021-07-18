توموري: أتطلع لإثبات نفسي مع ميلان للعودة للمنتخب الإنجليزي

يسعى اللاعب الإنجليزي فيكايو توموري، لإثبات ذاته مرة أخرى مع فريقه ميلان الإيطالي، بعدما انتقل للأخير نهائيا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وقال توموري في تصريحات لـ "كورييري ديلي سيرا" الإيطالية: "لا أشعر بالضغط من المبلغ المدفوع في قيمة صفقة انتقالي لميلان، أتطلع الآن لإثبات ذاتي حتى أعود للمنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2022".

وأضاف "لا شيء مستحيل في الكرة، أنهينا الموسم الماضي في المركز الثاني، وهذا يدل أننا نسير في الطريق الصحيح، نحن لاعبون صغار في السن ولكن نتحسن ونتطور، نريد أن نستمر على نفس النمط خطوة بخطوة".

وأكد "أتمنى أن أكون جزءا من منتخب بلدي في كأس العالم، هذا هدفي الأول، وهو حلم كل لاعب أن يكون جزءا من كأس العالم، وميلان يعتبر فرصة جيدة لي لتحقيق ذلك الهدف".

وتحولت صفقة توموري البالغ من العمر 23 عاما، من انتقال على سبيل الإعارة إلى انتقال دائم، حيث جذب أنظار متابعي الدوري الإيطالي لما قدمه من مردود جيد في أرض الملعب.

وكان فريق ميلان الإيطالي أنهى سباق المنافسة الموسم الماضي بالمركز الثاني في الدوري ليعود مرة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بداية الموسم المقبل.