توموري: أتطلع لإثبات نفسي مع ميلان للعودة للمنتخب الإنجليزي

الأحد، 18 يوليه 2021 - 12:37

كتب : عمر خالد

فيكايو توموري - ميلان

يسعى اللاعب الإنجليزي فيكايو توموري، لإثبات ذاته مرة أخرى مع فريقه ميلان الإيطالي، بعدما انتقل للأخير نهائيا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وقال توموري في تصريحات لـ "كورييري ديلي سيرا" الإيطالية: "لا أشعر بالضغط من المبلغ المدفوع في قيمة صفقة انتقالي لميلان، أتطلع الآن لإثبات ذاتي حتى أعود للمنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2022".

وأضاف "لا شيء مستحيل في الكرة، أنهينا الموسم الماضي في المركز الثاني، وهذا يدل أننا نسير في الطريق الصحيح، نحن لاعبون صغار في السن ولكن نتحسن ونتطور، نريد أن نستمر على نفس النمط خطوة بخطوة".

أخبار متعلقة
أرتيتا: أتوقع ضم لاعبين جدد لـ أرسنال ذا صن: تشيلسي يسعى لخطف ليفاندوفسكي من بايرن هالاند: حزين لرحيل سانشو

وأكد "أتمنى أن أكون جزءا من منتخب بلدي في كأس العالم، هذا هدفي الأول، وهو حلم كل لاعب أن يكون جزءا من كأس العالم، وميلان يعتبر فرصة جيدة لي لتحقيق ذلك الهدف".

وتحولت صفقة توموري البالغ من العمر 23 عاما، من انتقال على سبيل الإعارة إلى انتقال دائم، حيث جذب أنظار متابعي الدوري الإيطالي لما قدمه من مردود جيد في أرض الملعب.

وكان فريق ميلان الإيطالي أنهى سباق المنافسة الموسم الماضي بالمركز الثاني في الدوري ليعود مرة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بداية الموسم المقبل.

الدوري الإيطالي ميلان فيكايو توموري المنتخب الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من كاف: لم نستقر على موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء بشكل نهائي 5 دقيقة | إفريقيا
كومان: ميسي لاعب مهم.. ومتحمس لامتلاء كامب نو بالجمهور مرة أخرى 10 دقيقة | الدوري الإسباني
زميله السابق في يونايتد: أندرسون كاد يكون من الأفضل في العالم لولا ماكدونالدز 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مهاجم كايز تشيفز السابق: كنا سنخسر أمام الأهلي حتى لو أكملنا اللقاء بـ11 لاعبا 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
توموري: أتطلع لإثبات نفسي مع ميلان للعودة للمنتخب الإنجليزي 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
أرتيتا: أتوقع ضم لاعبين جدد لـ أرسنال ساعة | ميركاتو
أفشة أوفى بوعده؟ ساعة | مصر
ذا صن: تشيلسي يسعى لخطف ليفاندوفسكي من بايرن ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 2 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري 4 اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة"
قد ينال إعجابك