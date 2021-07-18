هالاند: حزين لرحيل سانشو

أعرب إرلينج هالاند نجم دورتموند عن حزنه لرحيل جيدون سانشو عن الفريق وانتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند

وقال النرويجي لـStadium Astro:"أنا وسانشو فهمنا بعضنا البعض جيدا جدا، إنه لاعب رائع. حزين بالطبع أنه رحل، هذه كرة القدم، لا تعرف ماذا سيحدث".

وواصل المهاجم البالغ عمره 20 عاما "هناك لاعبون جيدون ألعب معهم بشكل جيد وقد يصبح الأمر أفضل. علينا أن نرى أيهم سأقدم معه أفضل أداء".

وأعلن دورتموند في وقت سابق عن توصله لاتفاق مع يونايتد لبيع سانشو (21 عاما).

لكن لم يعلن الناديان عن الصفقة رسميا حتى الآن.

وأراد يونايتد انتداب سانشو في صيف 2020 لكن تمسك دورتموند باللاعب الإنجليزي حال دون رحيله.

وشارك سانشو في يورو 2020 واحتل الوصافة مع منتخب إنجلترا.