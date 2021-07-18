وكيل لوكاكو يؤكد بقاء اللاعب في إنتر

الأحد، 18 يوليه 2021 - 11:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

روميلو لوكاكو - إنتر

شدد فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال روميلو لوكاكو على بقاء اللاعب في صفوف إنتر ميلان الموسم المقبل.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وقال باستوريلو في تصريحات لموقع إنتر نيوز: "بقاء لوكاكو؟ نعم بالطبع، سيبقى".

وأضاف "روميلو في أجازة وأعتقد أنه يستحق أجازة مثل التي يأخذها حاليا، لا توجد أية مشاكل".

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وبدأ فريق إنتر فترة الاستعداد للموسم الجديد بالتعادل مع لوجانو السويسري بهدفين لكل فريق.

ويحصل لوكاكو على أجازة أطول من اللاعبين الذين عادوا للتدريبات بسبب مشاركته في يورو 2020 برفقة منتخب بلجيكا، والتي خرج منها في دور ربع النهائي أمام إيطاليا.

وتمكن لوكاكو من تسجيل أربع أهداف في يورو 2020 في الخمس مباريات التي شارك بها رفقة منتخب بلجيكا.

وكانت العديد من التقارير الإنجليزية قد ربطت لوكاكو بالتعاقد مع تشيلسي أو مانشستر سيتي إذا عجز الأخيران عن انتداب إرلينج هالاند نجم دورتموند.

وساهم لوكاكو في تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بعد غياب لمدة 11 سنة عن التتويج للمرة الأخيرة.

وشارك لوكاكو مع إنتر الموسم الماضي في 44 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 30 هدفا وصناعة 10 أهداف آخرين.

إنتر ميلان روميلو لوكاكو
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