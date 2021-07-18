رئيس إنتر: مهتمون بـ بيليرين

لم ينف جوزيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان اهتمام ناديه بهيكتور بيليرين مدافع أرسنال.

ويسعى إنتر لتعزيز صفوفه بظهير أيمن بعد رحيل المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان.

وقال ماروتا عبر قناة سكاي إيطاليا:"ذكرتم اسم اللاعب، واهتمامنا موجود، لا أستطيع قول أكثر من ذلك لأنه ليس لاعبنا".

وعلق ماروتا على تقارير قالت إن النادي يرغب في انتداب أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد "لا أستبعد شيئا، لكننا نقيم الخيارات في الوقت الراهن دون تسرع".

ويريد إنتر تعزيز صفوفه بقوة للدفاع عن لقبه في الموسم المقبل من الدوري الإيطالي.

وتعاقد فريق نيراتزوري مع هاكان شالهان أوجلو وماتيو دارميان وأليكس كورداز وزينهو فانهوسدن في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحل عنه آشلي يانج ودانيلي باديلي وريجوبرتو ريفاس وأنتونيو كاندريفا وماتيو بوليتانو وحكيمي وجواو ماريو ونيكولاس بونفانتي.

وسيخوض إنتر الموسم المقبل مع المدرب سيموني إنزاجي الذي خلف أنتونيو كونتي في يونيو الماضي.