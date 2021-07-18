الزمالك يعلن عودة بنشرقي إلى القاهرة

الأحد، 18 يوليه 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي الزمالك عودة المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الفريق إلى القاهرة مساء السبت قادما من بلاده بعد قضاء إجازته مع أسرته أثناء فترة التوقف المحلي الحالية.

وتواصل الجهاز الفني والإداري مع بنشرقي وأبلغه بموعد تدريب يوم الأحد للفريق في الخامسة مساء على ملعب نادي الترسانة، من أجل الانتظام في مران الفريق.

ويخوض الزمالك تدريباته لليوم الثالث على التوالي بعد انتهاء فترة الراحة.

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وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية استعدادا للمباراة.

الزمالك أشرف بنشرقي
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