الزمالك يعلن عودة بنشرقي إلى القاهرة

أعلن نادي الزمالك عودة المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الفريق إلى القاهرة مساء السبت قادما من بلاده بعد قضاء إجازته مع أسرته أثناء فترة التوقف المحلي الحالية.

وتواصل الجهاز الفني والإداري مع بنشرقي وأبلغه بموعد تدريب يوم الأحد للفريق في الخامسة مساء على ملعب نادي الترسانة، من أجل الانتظام في مران الفريق.

ويخوض الزمالك تدريباته لليوم الثالث على التوالي بعد انتهاء فترة الراحة.

وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.