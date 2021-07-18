ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية استعدادا للمباراة.
الزمالك يعلن عودة بنشرقي إلى القاهرة
الأحد، 18 يوليه 2021 - 10:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك عودة المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الفريق إلى القاهرة مساء السبت قادما من بلاده بعد قضاء إجازته مع أسرته أثناء فترة التوقف المحلي الحالية.
وتواصل الجهاز الفني والإداري مع بنشرقي وأبلغه بموعد تدريب يوم الأحد للفريق في الخامسة مساء على ملعب نادي الترسانة، من أجل الانتظام في مران الفريق.
ويخوض الزمالك تدريباته لليوم الثالث على التوالي بعد انتهاء فترة الراحة.
وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.
وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.
نرشح لكم
أخر الأخبار
هالاند: حزين لرحيل سانشو 19 دقيقة | أوروبا
وكيل لوكاكو يؤكد بقاء اللاعب في إنتر 25 دقيقة | ميركاتو
رئيس إنتر: مهتمون بـ بيليرين 36 دقيقة | ميركاتو