بعد أزمة التهنئة.. عضو إدارة الأهلي: حريصون على علاقتنا الطيبة بـ الزمالك

شدد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي على احترام ناديه للزمالك وإدارته وجماهيره ورموزه.

وقال قنديل في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت:"ما حدث من حساب قناة الأهلي في التعامل مع تهنئة الزمالك تصرف فردي، وتم إيقاف مرتكبها تمهيدا لفصله عن العمل".

وكان الزمالك قد هنأ الأهلي في بيان رسمي على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتراجع النادي بسبب رد حساب قناة الأهلى على التهنئة.

واستمر "هناك حرص داخل الأهلي للحفاظ على العلاقات الطيبة مع كيان نادي الزمالك".

وتابع "أرفض أي شيء قد يعكر صفو العلاقات مع الزمالك وكامل التقدير لحرصهم على تبادل التهاني مع الأهلي في مختلف البطولات القارية التي يخوضها الفريقان".

وأضاف "أدعو الجماهير المصرية سواء أهلاوية أو زملكاوية للفرحة بما تحققه الرياضة المصرية من إنجازات متعاقبه في مختلف المجالات ونبذ التعصب".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفس بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس في المغرب.

تتويج الأهلي باللقب هو الثاني على التوالي والعاشر في تاريخ النادي.