إنتر يبدأ استعداداته للموسم الجديد بالتعادل مع لوجانو

تعادل إنتر ميلان مع لوجانو السويسري بهدفين لكل فريق في أول المباريات الودية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

أحرز أهداف المباراة كل من ساندي لوفريتش ومايكل فاشينيتي للوجانو، ودانيو دمبروزيو وساتريانو لملصحة إنتر.

وبدأ إنتر المباراة بمزيج من اللاعبين الأساسيين والشباب، وأبرز اللاعبين الذين شاركوا في المباراة، سمير هندانوفيتش، وماتيو دارميان، ورادجا ناينجولان.

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تقدم ساندي لوفريتش للوجانو في الدقيقة الـ 30 بعدما تابع الكرة الي تصدى لها هندانوفيتش من داخل منطقة الجزاء.

وبعد خمس دقائق في الدقيقة الـ 35 عزز فاشينيتي تقدم لوجانو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعد ثلاث دقائق فقط قلص دمبروزيو الهدف الأول لإنتر في برأسية مستغلا للركلة الركنية التي نفذها ديماركو.

وفي الشوط الثاني أدرك ساتريانو هدف التعادل لإنتر في الدقيقة الـ 54 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من أجومي، ليلتف ساتريانو ويسدد الكرة بقوة في الشباك.

التعادل مع لوجانو كان هو التجربة الأولى لمدرب إنتر الجديد سيموني إنزاجي بعدما أعلن الفريق رحيل أنطونيو كونتي عقب نهاية الموسم الماضي.

وكان كونتي قد قاد إنتر للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 19 في تاريخه والأولى منذ 2010.

ويلتقي إنتر في المباراة الودية المقبلة مع أرسنال يوم 25 يوليو المقبل.

ويفتتح إنتر موسمه الجديد بمواجهة جينوا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يوم 22 أغسطس.