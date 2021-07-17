تقرير: اللاعب الأوغندي المختفي في طوكيو هرب بحثا عن العمل

السبت، 17 يوليه 2021 - 21:40

كتب : FilGoal

يوليويس سسكيتوليكو - رفع أثقال - أوغندا

كشفت وكالة "كيودو" اليابانية عن السر المبدئي لاختفاء لاعب رفع الأثقال الأوغندي في طوكيو.

واختفى يوليويس سكيتوليكو لاعب رفع الأثقال الأوغندي منذ مساء الجمعة في طوكيو، حيث كان ضمن البعثة المشاركة في أولمبياد 2020.

وحسب وكالة "كيودو" اليابانية، فإن مسؤولي التحقيقات في اليابان وجدوا ورقة في غرفة اللاعب بالفندق، مكتوب فيها "لا أريد العودة. سأبحث عن عمل في اليابان".

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المسؤولون كشفوا أيضا بأن سكيتوليكو (20 عاما)، اشترى تذكرة قطار فائق السرعة إلى ناجويا الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر صباح الجمعة.

ورغم ذلك، فلم تكتشف السلطات اليابانية موقع الرياضي الأوغندي حتى الآن.

يذكر أن سكيتوليكو ضمن 9 لاعبين تم عزلهم عقب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا لدى وصولهم إلى اليابان يوم 19 يونيو الماضي، وكان يواصل الخضوع للاختبارات اليومية مع باقي الوفد.

سكيتوليكو كان سينافس في منافسات رفع الأثقال لوزن 61 كيلوجرام، حسب سليم سينكونجو رئيس اتحاد رفع الأثقال الأوغندي.

وكانت بعثة أوغندا تقيم في اليابان منذ شهر يونيو الماضي للتحضير للأولمبياد والتدرب في أوساكا.

وتنطلق منافسات أولمبياد طوكيو يوم الجمعة المقبل.

طوكيو 2020 سسكيتوليكو
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