سلة - سيدات مصر يخسرن بطاقة التأهل لبطولة أفروباسكت بعد الهزيمة أمام كينيا

خسر منتخب مصر لكرة السلة سيدات أمام كينيا في المباراة التي جمعت بينهما بنهائي التصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت بنتيجة 99-83.

وقدم منتخب مصر أداءًا قويًا في اللقاء ولكنه لم ينجح في تحقيق الفوز بعدما كان قد تمكن من الانتصار في كل مبارياته السابقة في التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية، ليسجل أول خساره له في التصفيات.

وكان الربع الأول من اللقاء قد انتهى بنتيجة 29-24 قبل أن ينتهي الربع الثاني والشوط الأول من اللقاء بنتيجة 50-42.

وفي الشوط الثاني من المباراة لم يتغير الوضع كثيرًا وظلت السيطرة الكينية على أجواء المباراة حتى النهاية، إذ انتهى الربع الثالث بنتيجة 77 – 69 قبل أن تنتهى المباراة بنتيجة 99-83 لصالح المنتخب الكيني.

لينجح المنتخب الكيني في حسم بطاقة التأهل لبطولة الأفروباسكت 2021 على حساب منتخب مصر الذي قدم مشوارًا مميزًا في التصفيات التي لم يخسر فيها سوى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن تبدأ البطولة والتي ستقام في الكاميرون يوم 17 سبتمبر وستضم 12 منتخبا.