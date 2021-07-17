بايرن يخسر من كولن بثلاثية في بداية مشوار ناجلسمان

السبت، 17 يوليه 2021 - 20:24

كتب : عبد الرحمن فوزي

كولن وبايرن ميونيخ

فاز فرريق كولن على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

سجل أهداف المباراة كل من يان ثييلمان ومارك أوث لـ كولن، بينما سجل أرميندو سييب وجوشوا زيركيي هدفا بايرن ميونيخ.

لعب بايرن ميونيخ بتشكيل أغلبه من اللاعبين الشباب، وكان أبرز الأسماء سفين أولرايتش وتشوبو موتنج.

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تقدم سييب لبايرن ميونيخ في الدقيقة السادسة من المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل ثييلمان لكولن في الدقيقة الـ 20 بعد تمريرة رائعة من جوناس هيكتور، ليفنرد ثييلمان ويضع الكرة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 27 أضاف أوث الهدف الثاني لكولن، بطريقة رائعة بعدما تلقى عرضية من نوا كاتيرباخ ليسدد الكرة بشكل عكسي في المرمى بطريقة رائعة.

وتمكن زيركيي من تعديل النتيجة لبايرن في الدقيقة الـ 34 بعد خطأ في الخروج بالكرة من دفاع كولن، ليمرر بوث الكرة أمام المرمى لزيركي الذي سدد في الشباك مباشرة.

وفي الشوط الثاني عاد أوث في الدقيقة الـ 56 وأحرز هدف الفوز لكولن برأسية بعد عرضية من فلوريان كاينز.

وشهدت المباراة مشاركة عمر ريتشاردز وأوباميكانو صفقات بايرن ميونيخ الجديدة.

مباراة كولن كانت الأولى تحت قيادة ناجلسمان المدرب الجديد لبايرن ميونيح الذي تم تعيينه خلفا لهانز فليك الذي رحل لتدريب منتخب ألمانيا.

وسيخوض بايرن ميونيخ مباراته الودية الثانية استعدادا للموسم الجديد أمام أيكاس أمستردام يوم السبت المقبل.

وسيفتتح بايرن ميونيخ موسمه المقبل بمواجهة بريمير في الدور الأول من كأس ألمانيا يوم 6 أغسطس، بينما سيلعب مباراته الأولى في الدور الألماني أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم 13 أغسطس.

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