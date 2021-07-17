أزمون دخل بالكرة في الشباك.. زينيت يتوج بلقب السوبر الروسي للمرة السادسة

السبت، 17 يوليه 2021 - 20:09

كتب : إسلام أحمد

زينيت سان بطرسبرج بطلا لكأس السوبر الروسي

توج زينيت سان بطرسبرج بلقب كأس السوبر الروسي للكرة السادسة في تاريخه بالفوز على لوكوموتيف موسكو بثلاثية دون مقابل.

وشارك زينيت في السوبر الروسي 2021 كونه بطلا للدوري المحلي، فيما خاض لوكوموتيف المواجهة كونه بطلا لكأس روسيا 2020-2021.

النهائي الثالث على التوالي الذي يجمع الفريقين، إذ توج لوكوموتيف بلقب 2019 وزينيت في 2020 وكرر تفوقه في 2021.

أخبار متعلقة
نجم زينيت يغيب عن روسيا في يورو 2020 بسبب كورونا زينيت يسحق لوكوموتيف موسكو ويتوج بالدوري الروسي للموسم الثالث على التوالي زينيت يتوج بكأس روسيا ويحصد الثنائية المحلية رسميا – لوفرين ينضم إلى زينيت

وأصبح زينيت على بُعد لقب وحيد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم سسكا موسكو صاحب الـ 7 ألقاب وآخرها 2018.

دالار كوزياييف تقدم للموج الأزرق الروسي بتصويبة أرضية على يمين الحارس من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 57 دقيقة من بداية اللقاء أضاف الإيراني سردار أزمون الهدف الثاني من انفراد إذ راوغ الحارس ودخل بالكرة في الشباك معلنا وضع زينيت يده على الكأس.

وفي الدقيقة 83 أضاف إلكسندر إريوكين الهدف الثالث بعد استغل أرتيم دزيوبا خطأ من الحارس في استلام الكرة ومرر للأول ليسدد في الشباك.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء شارك المدافع الكرواتي ديان لوفرين كبديل، ليساهم في تحقيق لقب السوبر الروسي الثاني له مع زينيت، إذ شارك في مواجهة الموسم الماضي وحصد اللقب في ظهوره الرسمي الأول حينها.

لقب سادس لزينيت على مستوى السوبر الروسي بعد 2008 و2011 و2015 و2016 و2020 و2021.

زينيت سان بطرسبرج لوكوموتيف موسكو كأس السوبر الروسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سلة - سيدات مصر يخسرن بطاقة التأهل لبطولة أفروباسكت بعد الهزيمة أمام كينيا 25 دقيقة | منتخب مصر
نهائي إفريقيا - كهربا وديانج على دكة بدلاء الأهلي أمام كايزر تشيفز واستبعاد ربيعة وبواليا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بايرن يخسر من كولن بثلاثية في بداية مشوار ناجلسمان ساعة | أوروبا
أزمون دخل بالكرة في الشباك.. زينيت يتوج بلقب السوبر الروسي للمرة السادسة ساعة | أوروبا
مباشر نهائي إفريقيا – الأهلي (0) (0) كايزر تشيفز.. أكبي يمنع عرضية معلول ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل نهائي إفريقيا - أكبي يحرس مرمى كايزر تشيفز أمام الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قبل ساعات من النهائي.. رئيس جنوب إفريقيا يوجه رسالة لـ كايزر تشيفز وموسيماني 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل نهائي إفريقيا - ثنائي في وسط الملعب وشريف يقود هجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 2 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري 4 اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة"
قد ينال إعجابك