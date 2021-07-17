أزمون دخل بالكرة في الشباك.. زينيت يتوج بلقب السوبر الروسي للمرة السادسة

توج زينيت سان بطرسبرج بلقب كأس السوبر الروسي للكرة السادسة في تاريخه بالفوز على لوكوموتيف موسكو بثلاثية دون مقابل.

وشارك زينيت في السوبر الروسي 2021 كونه بطلا للدوري المحلي، فيما خاض لوكوموتيف المواجهة كونه بطلا لكأس روسيا 2020-2021.

النهائي الثالث على التوالي الذي يجمع الفريقين، إذ توج لوكوموتيف بلقب 2019 وزينيت في 2020 وكرر تفوقه في 2021.

وأصبح زينيت على بُعد لقب وحيد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم سسكا موسكو صاحب الـ 7 ألقاب وآخرها 2018.

دالار كوزياييف تقدم للموج الأزرق الروسي بتصويبة أرضية على يمين الحارس من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 57 دقيقة من بداية اللقاء أضاف الإيراني سردار أزمون الهدف الثاني من انفراد إذ راوغ الحارس ودخل بالكرة في الشباك معلنا وضع زينيت يده على الكأس.

Шикарный пас Вендела и чудесный финт Сердара Азмуна. Браво! 👏#ЗенитЛоко pic.twitter.com/51xIYavxuE — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 17, 2021

وفي الدقيقة 83 أضاف إلكسندر إريوكين الهدف الثالث بعد استغل أرتيم دزيوبا خطأ من الحارس في استلام الكرة ومرر للأول ليسدد في الشباك.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء شارك المدافع الكرواتي ديان لوفرين كبديل، ليساهم في تحقيق لقب السوبر الروسي الثاني له مع زينيت، إذ شارك في مواجهة الموسم الماضي وحصد اللقب في ظهوره الرسمي الأول حينها.

لقب سادس لزينيت على مستوى السوبر الروسي بعد 2008 و2011 و2015 و2016 و2020 و2021.