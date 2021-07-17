ميلان يستهل ودياته باكتساح برو سيستو بسداسية

استهل ميلان مشواره في الوديات لصيف موسم 2021-2022 بالفوز على برو سيستو أحد أندية الدرجة الثالثة الإيطالية بسداسية دون مقابل.

المباراة أقيمت في ميلانيلو مقر تدريبات الروسونيري وبدأ في التشكيل الأساسي أليسيو رومانيولي وفيكايو توموري وثيو هيرنانديز وساندرو تونالي وإسماعيل بن ناصر ورافائيل لياو.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 19 بتسديدة من إسماعيل بن ناصر من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ثيو هيرنانديز.

وبعد 3 دقائق أضاف رافائيل لياو الهدف الثاني بتسديدة رائعة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 30 عزز الإسباني سامو كاستييخو النتيجة بهدف ثالث بتصويبة قوية على يسار الحارس من خارج منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني دخل ميلان بتشكيل مغاير ضم أندريا كونتي وماتيا كالادارا وتوماسو بوبيجا وينيس بيتير هاوجي.

بوبيجا سدد كرة ارتطمت بالقائم ومن ثم بـ فاسوليني لاعب برو سيستو في الدقيقة 75 وسكنت الشباك.

وفي الدقيقتين 90 و91 سجل ميلوس كيركيز هدفي ميلان الخامس والسادس.

وسيلتقي ميلان وديا الصيف الجاري مع نيس الفرنسي يوم 31 يوليو، ثم ريال مدريد الإسباني في الثامن من أغسطس المقبل.