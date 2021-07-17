مران الزمالك – انتظام الجزيري والمثلوثي وجنش.. ومشاركة نبيه كمهاجم

انتظم سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك التونسيان في مران الزمالك بشكل طبيعي بعد إراحتهما مساء أمس الجمعة.

أدى لاعبو الزمالك مرانهم اليوم السبت، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري.

بارتيس كارتيرون المدرب الفرنسي للفريق عقد جلسة مع الجهاز الفني قبل المران، من أجل التنسيق في بعض الأمور الفنية والإدارية للفترة المقبلة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

وشارك محمود عبد الرحيم "جنش" في التدريبات، وخضع لتدريبات منفردة أمس في صالة الجيمانزيوم، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية برفقة زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد ومحمد قنديل.

من جهة أخرى، انتظم التونسيان سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق في تدريبات الفريق.

وكان الجزيري والمثلوثي قد حصلا على راحة من تدريبات الفريق أمس الجمعة بعد عودتهما أمس من تونس عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق.

وواصل عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق مرحلة التأهيل في صالة الجيمانزيوم.

ويعاني جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وأخيرا، حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق على المشاركة في التقسيمة الفنية التي خضع لها اللاعبون كمهاجم صريح، في فريق ضم كلا من أحمد عيد، وإسلام جابر، ومحمد عبد الغني، ومحمد أشرف "روقا"، وسيف فاروق جعفر، وحسام أشرف، ومروان حمدي.

ويخوض الزمالك تدريباته بملعب الترسانة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمباراة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.