تقرير برازيلي: بوكا جونيورز يفكر في ضم ديفيد لويز

السبت، 17 يوليه 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

ديفيد لويز

يسعى بوكا جونيورز الأرجنتيني لتدعيم دفاعه ووضع ديفيد لويز ضمن خياراته.

وأصبح المدافع البرازيلي لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع أرسنال 30 يونيو الماضي.

ويواصل بوكا جونيورز استهداف لاعبين من سوق الانتقالات الصيفية من أوروبا بعد ضم ماركوس روخو من مانشستر يونايتد في يناير الماضي.

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ووفقا لموقع "لانس" البرازيلي فأن لويز يمتلك عرضا من أضنة سبور التركي والذي ضم منذ أيام المغربي يونس بلهندة والإيطالي ماريو بالوتيلي.

رئيس النادي التركي أوضح أن الطرفان لم يتوصلا لاتفاق.

ولم يتقدم بوكا جونيورز وفقا للتقري بعرض رسمي للاعب، إلا أن الاهتمام بالمدافع يأتي من ميجيل أنخل روسو المدير الفني للفريق الذي يريد ضم لويز كمدافع مخضرم ويستطيع اللعب كمتوسط ميدان دفاعي أيضا.

ويؤمن الفريق أن إمكانية اللعب في كوبا ليبرتادوريس قد تحمس المدافع بالانضمام لصفوف الفريق الأرجنتيني.

وارتبط أيضا اسم لويز بفلامنجو البرازيلي والذي يقوده ريناتو جاوتشو فنيا ويسعى لتقوية دفاعه.

ديفيد لويز بوكا جونيورز
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