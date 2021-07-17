ريال مدريد في أزمة بعد عودة جاريث بيل

السبت، 17 يوليه 2021 - 18:33

كتب : عبد الرحمن فوزي

جاريث بيل - ريال مدريد

دخل ريال مدريد في أزمة بسبب عودة جاريث بيل للفريق مرة أخرى في الموسم المقبل.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

جاريث بيل كان قد قضى الموسم الماضي معارا لتوتنام في إنجلترا ولكن مع انتهاء الإعارة، تشير جميع التقارير إلى أن اللاعب الويلزي سيلعب مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

ويتبقى في تعاقد اللاعب الويلزي مع ريال مدريد موسم واحد فقط.

أخبار متعلقة
ميرور: بيل يفكر في اعتزال اللعب للأندية العام المقبل ميرور: ريال مدريد عرض على يونايتد ضم فينيسيوس جونيور رومانو: مانشستر يونايتد بدأ التفاوض مع ريال مدريد رسميا بشأن فاران ريال مدريد يعلن أرباح 2020-2021 وميزانية انتقالات الموسم المقبل

بعد تنفيذ قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، أصبح بيل يعامل في قائمة ريال مدريد معاملة اللاعب الأجنبي.

ويسمح الاتحاد الإسباني لكرة القدم للأندية بوضع ثلاثة لاعبين فقط في قائمتهم من خارج الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الإسباني كان قد أعلن في ديسمبر الماضي عن معاملة اللاعبين البريطانيين كلاعبين أجانب بداية من الموسم المقبل.

مع اعتبار بيل كلاعب أجنبي، أصبح ريال مدريد يمتلك في قائمته أربعة لاعبين أجانب وهم بيل، ورودريجو، وفينيسيوس جونيرو، وإدير ميليتاو.

ولذلك أصبح على ريال مدريد أن يتخلى عن واحد من اللاعبين الأربعة، ويضيف الثلاثة الآخرين إلى قائمته.

وفقا لصحيفة (آس) الإسبانية، فإن ريال مدريد يحاول الوصول لحل مع الاتحاد الإسباني من أجل من أجل تطبيق قانون اللاعبين البريطانيين كأجانب على الصفقات التي ستبرمها الأندية في المستقبل وليس اللاعبين المستمرة عقودهم من قبل.

وسيدعم أتليتكو مدريد فكرة جاره، بسبب وجود كيران تريبير الإنجليزي أيضا مع الفريق، والذي سيعاني من نفس المشكلة.

ولكن في حال لم يصل النادي إلى حل في ذلك الأمر، سيتعين عليه إرسال أحد اللاعبين البرازيليين إلى الإعارة، أو محاولة الحصول على الجنسية الإسبانية للثلاثي البرازيلي، وذلك الذي يسعى إليه النادي حاليا.

ويتعين على أي شخص من أجل الحصول على الجنسية الإسبانية أن يعمل داخل إسبانيا لمدة عامين بدون انقطاع.

ولا يعاني ريال مدريد من تلك المشكلة مع لاعبين آخرين مثل مارسيلو، أو فيدي فالفيردي، أو كاسيميرو بسبب حصولهم على الجنسية الإسبانية.

وأيضا قد يفعل النادي حله الأخير ولكنه لن يكون مرضيا بالنسبة لكارلو أنشيلوتي، إذ قد يضطر النادي لتسجيل رودريجو مع فريق الكاستيا، ولكن حينها سيتمكن الفريق من إشراكه في كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا فقط، بسبب وجود لوائح منفصله لهم عن الدوري الإسباني.

ريال مدريد يمتلك لاعبين آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهم تافيكيسو كوبو ورينيير ولكن على الأرجح فإن خطط الإدارة هي خروج اللاعبين على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

ويفتتح ريال مدريد موسمه المقبل بملاقاة ديبورتيفو ألافيس يوم 14 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ريال مدريد جاريث بيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر نهائي إفريقيا – الأهلي ضد كايزر تشيفز دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل نهائي إفريقيا - أكبي يحرس مرمى كايزر تشيفز أمام الأهلي 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قبل ساعات من النهائي.. رئيس جنوب إفريقيا يوجه رسالة لـ كايزر تشيفز وموسيماني 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل نهائي إفريقيا - ثنائي في وسط الملعب وشريف يقود هجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ميلان يستهل ودياته باكتساح برو سيستو بسداسية 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
مران الزمالك – انتظام الجزيري والمثلوثي وجنش.. ومشاركة نبيه كمهاجم ساعة | الدوري المصري
تقرير برازيلي: بوكا جونيورز يفكر في ضم ديفيد لويز ساعة | أوروبا
ريال مدريد في أزمة بعد عودة جاريث بيل ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 2 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري 4 اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة"
قد ينال إعجابك