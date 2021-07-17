ريال مدريد في أزمة بعد عودة جاريث بيل

دخل ريال مدريد في أزمة بسبب عودة جاريث بيل للفريق مرة أخرى في الموسم المقبل.

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جاريث بيل كان قد قضى الموسم الماضي معارا لتوتنام في إنجلترا ولكن مع انتهاء الإعارة، تشير جميع التقارير إلى أن اللاعب الويلزي سيلعب مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

ويتبقى في تعاقد اللاعب الويلزي مع ريال مدريد موسم واحد فقط.

بعد تنفيذ قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، أصبح بيل يعامل في قائمة ريال مدريد معاملة اللاعب الأجنبي.

ويسمح الاتحاد الإسباني لكرة القدم للأندية بوضع ثلاثة لاعبين فقط في قائمتهم من خارج الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الإسباني كان قد أعلن في ديسمبر الماضي عن معاملة اللاعبين البريطانيين كلاعبين أجانب بداية من الموسم المقبل.

مع اعتبار بيل كلاعب أجنبي، أصبح ريال مدريد يمتلك في قائمته أربعة لاعبين أجانب وهم بيل، ورودريجو، وفينيسيوس جونيرو، وإدير ميليتاو.

ولذلك أصبح على ريال مدريد أن يتخلى عن واحد من اللاعبين الأربعة، ويضيف الثلاثة الآخرين إلى قائمته.

وفقا لصحيفة (آس) الإسبانية، فإن ريال مدريد يحاول الوصول لحل مع الاتحاد الإسباني من أجل من أجل تطبيق قانون اللاعبين البريطانيين كأجانب على الصفقات التي ستبرمها الأندية في المستقبل وليس اللاعبين المستمرة عقودهم من قبل.

وسيدعم أتليتكو مدريد فكرة جاره، بسبب وجود كيران تريبير الإنجليزي أيضا مع الفريق، والذي سيعاني من نفس المشكلة.

ولكن في حال لم يصل النادي إلى حل في ذلك الأمر، سيتعين عليه إرسال أحد اللاعبين البرازيليين إلى الإعارة، أو محاولة الحصول على الجنسية الإسبانية للثلاثي البرازيلي، وذلك الذي يسعى إليه النادي حاليا.

ويتعين على أي شخص من أجل الحصول على الجنسية الإسبانية أن يعمل داخل إسبانيا لمدة عامين بدون انقطاع.

ولا يعاني ريال مدريد من تلك المشكلة مع لاعبين آخرين مثل مارسيلو، أو فيدي فالفيردي، أو كاسيميرو بسبب حصولهم على الجنسية الإسبانية.

وأيضا قد يفعل النادي حله الأخير ولكنه لن يكون مرضيا بالنسبة لكارلو أنشيلوتي، إذ قد يضطر النادي لتسجيل رودريجو مع فريق الكاستيا، ولكن حينها سيتمكن الفريق من إشراكه في كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا فقط، بسبب وجود لوائح منفصله لهم عن الدوري الإسباني.

ريال مدريد يمتلك لاعبين آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهم تافيكيسو كوبو ورينيير ولكن على الأرجح فإن خطط الإدارة هي خروج اللاعبين على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

ويفتتح ريال مدريد موسمه المقبل بملاقاة ديبورتيفو ألافيس يوم 14 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.