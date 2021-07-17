الترسانة يعلن عبر في الجول ضم 3 صفقات من بينها علي فرج

السبت، 17 يوليه 2021 - 18:05

كتب : رضا السنباطي

علي فرج

أبرم نادي الترسانة 3 صفقات تمهيدا للموسم الجديد، من بينها علي فرج حارس مرمى حرس الحدود.

علي فرج

النادي : حرس الحدود

الترسانة

وصرّح طارق السيد المدير الفني لـ الترسانة لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع علي فرج حارس مرمي نادي حرس الحدود لمدة موسمين".

وأضاف "وأيضا محمد سمارة مهاجم المنيا ومؤمن جابر حارس مرمي بلدية المحلة في صفقات انتقال حر".

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وأتم "هناك بعض الصفقات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة".

علي فرج (37 عاما) شارك مع حرس الحدود في الموسم الحالي 28 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة وسكن مرماه 12 هدفا.

بينما شارك مؤمن جابر في 22 مباراة مع بلدية المحلة وحافظ على نظافة مرماه في 12 مباراة وسكن شباكه 12 هدفا.

وأنهى الترسانة الموسم الماضي بمجموعة القاهرة في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

في الدرجة الثانية الترسانة علي فرج
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