مدرب الكرات الثابتة الجديد سيعاني.. أرسنال يتلقى هدفين أمام رينجرز في ثاني الوديات

السبت، 17 يوليه 2021 - 17:59

كتب : FilGoal

نونو تافاريز يسجل هدف أرسنال في رينجرز

بعد 24 ساعة فقط من تأكيد تعيين نيكولاس جوفر كمدرب جديد للكرات الثابتة في أرسنال، تلقى الفريق اليوم السبت هدفين أمام رينجرز من كرات ثابتة.

تعادل أرسنال مع رينجرز بهدفين لكل فريق وديا، في ثاني وديات أرسنال استعدادا للموسم الجديد.

سجل ليون بولوجون وسيدريك إيتين هدفا رينجرز، فيما سجل نونو تافاريز وإدوارد نيكيتيه هدفا أرسنال.

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التشكيل

مايكل أرتيتا بدأ اللقاء بـ بيير أوباميانج، وفلوريان بولوجون في هجوم أرسنال، فيما تواجد محمد النني كأساسي في وسط الملعب.

ولعب نونو تافاريز الظهير الأيسر البرتغالي كأساسي لأول مرة بعد انضمامه من بنفيكا.

قبل المباراة

قبل المباراة، وقع لاعبو رينجرز جميعا على قميص للفريق برقم 7 وعليه اسم بوكايو ساكا، دعما للاعب أرسنال الشاب بعد تعرضه لحملة من العنصرية بعد نهائي يورو 2020.

وصف المباراة

تقدم رينجرز في الدقيقة الـ14 من ركنية، نفذها جيمس تافيرنيير، وقابلها ليون بولوجون برأسية في المرمى.

أرسنال أدرك التعادل سريعا في الدقيقة الـ23 عن طريق الوافد الجديد تافاريز. كرة طويلة استلمها نونو تافاريز ودخل منطقة الجزاء، ثم سدد بيمناه في المرمى.

محمد النني خرج مستبدلا في الدقيقة الـ63 لصالح جوي ويلوك.

وفي الدقيقة الـ75، تقدم رينجرز مجددا من ركنية جديدة، نفذها ميدليتون، وقابلها سيدريك إيتين برأسية في المرمى.

ومرة أخرى تعادل أرسنال في الدقيقة الـ83 عن طريق نياكيتيه بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه في المرمى مسجلا التعادل.

التعادل هو الأول لـ أرسنال في مبارياته الودية بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام هيبيرنيان بهدفين مقابل هدف. المباراتان شهدا تلقي أرسنال لثلاثة أهداف من كرات ثابتة من أصل أربعة.

وستكون ثالث وديات أرسنال أمام إنتر يوم 25 يوليو الجاري.

أرسنال رينجرز
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