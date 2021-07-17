بسبب العنصرية .. المنتخب الأولمبي الألماني ينسحب من مباراته أمام الهندوراس

استمرارا لمسلسل العنصرية المستمر منذ المباراة النهائية لبطولة يورو 2020، تعرض المنتخب الألماني الأولمبي لهجمة عنصرية جديدة أثناء مباراة ودية تحضرية لأولمبياد طوكيو.

وذكرت وكالة "AP" أن المنتخب الأولمبي الألماني انسحب من لقاءه أمام منتخب الهندوراس بسبب عبارات عنصرية وجهت للمدافع الألماني جوردان توروناريجا، لاعب فريق هيرتا برلين.

وتوقف اللقاء لمدة 5 دقائق وكانت النتيجة هدف لكل فريق، وذلك حسبما ذكره الاتحاد الألماني على تويتر.

وأضاف الاتحاد في بيانه "انسحب اللاعبون من أرض الملعب بعد تعرض لاعبنا توروناريجا للعنصرية".

وقال فريق هيرتا برلين عبر حسابه أيضا على تويتر: "هذا هو التصرف السليم".

وكان قد تعرض نفس اللاعب لهجمات عنصرية في مباراة الفريق بكأس ألمانيا أمام نادي شالكة في فبراير 2020، حيث تعرض لهجمات عنصرية من قبل بعض مشجعي شالكة، الأمر الذي دفع لتغريم نادي شالكة بغرامة قيمتها 50 ألف يورو نظير ما حدث.

يذكر أن المنتخب الألماني الأولمبي يستعد لأولمبياد طوكيو بماريات ودية تحضرية قبل أن يستهل مشوار في البطولة بمواجهة المنتخب البرازيلي، ثم المنتخب السعودي ومنتخب كوت ديفوار ضمن مباريات المجموعة الرابعة.