رئيس الأولمبية: منتخب الكرة ظُلم.. وفريق اليد قريب من الفوز بميدالية

السبت، 17 يوليه 2021 - 15:49

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - البرازيل الأولمبي

يرى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن فريق كرة اليد قادر على الفوز بميدالية في الدورة الأولمبية التي تنطلق يوم الخميس في طوكيو باليابان.

وقال حطب عبر قناة أون تايم سبورتس:"في كأس العالم فريق اليد كان قريبا من التتويج".

وواصل "أراه قريبا من الفوز بميدالية في الأولمبياد، فهو ضمن أفضل 4 منتخبات في العالم، رغم أنه كان سابعا في المونديال".

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وعن فريق كرة القدم أوضح "تعرض للظلم لأنه لم ينل إعدادا كافيا، لكنه قادر على تعويض ذلك في البطولة".

ويستهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم مشواره في الدورة الأولمبية بمواجهة إسبانيا بطلة أوروبا يوم الخميس.

ثم يلعب ضد الأرجنتين وأستراليا في 25 و28 يوليو الجاري على الترتيب.

بينما فريق اليد سيلعب في المجموعة الثانية ضد البرتغال والدنمارك واليابان والسويد والبحرين في 24 و26 و28 و30 يوليو و1 أغسطس على الترتيب.

منتخب مصر
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