ميرور: ريال مدريد عرض على يونايتد ضم فينيسيوس جونيور

السبت، 17 يوليه 2021 - 15:06

كتب : عمر خالد

فينسيوس جونيور - ريال مدريد

يسعى فريق ريال مدريد الإسباني للتخلي عن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، من أجل توفير المال اللازم لضم اللاعب الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن النادي الإسباني عرض على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فينيسيوس جونيور أثناء الحديث عن صفقة رافائيل فاران.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها، أن الاتفاق بين الناديين حول مسألة رحيل فاران إلى إنجلترا قربت على الانتهاء وبالموافقة بين الطرفين، مشيرة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يسعى للتخلص من لاعبين بعينهم لتوفير المال اللازم لضم مبابي للفريق.

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وأشارت "ميرور" إلى أن إدارة النادي الملكي تسعى للتخلص من فاران هذا الصيف، قبل أن ينتهي عقد اللاعب الموسم المقبل ويرحل مجانا عن النادي.

أوضح التقرير أيضا أن ريال مدريد يأمل حتى في رحيل فينسيوس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ولكن النادي الملكي لن يقبل بمبلغ أقل من 68.5 مليون إستيرليني للتخلي عن اللاعب صاحب الـ 21 عاما.

يذكر أن فينيسيوس جونيور انضم لريال مدريد في صيف 2018 عقب إتمامه لعامه الـ 18 في صفقه بلغت 36 مليون إسترليني، قادما من نادي فلامينجو البرازيلي.

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