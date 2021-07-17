رومانو: برشلونة وأتليتكو لم يصلا إلى اتفاق بشأن صفقة "جريزمان - ساؤول"

السبت، 17 يوليه 2021 - 14:33

كتب : FilGoal

جريزمان مع برشلونة أمام إيبار

لم تصل المفاوضات بين ناديا برشلونة وأتليتكو مدريد إلى اتفاق بين الطرفين، بشأن صفقة مبادلة أنطوان جريزمان بـ ساؤول نيجيز.

ساؤول نيجيز

النادي : أتليتكو مدريد

أنطوان جريزمان

النادي : برشلونة

أتليتكو مدريد
برشلونة

وذكر فابريزيو رومانو صحفي شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن أتليتكو لم يصل إلى اتفاق مع برشلونة بشأن هذه الصفقة.

وذلك بعد فترة من المفاوضات بين الناديين.

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ويرغب برشلونة في إدخال جريزمان في صفقة تبادلية للتخلص من راتبه الكبير في ظل معاناة النادي من أزمة مالية.

بالإضافة إلى رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع ساؤول الذي لن يكلف خزينة برشلونة الكثير من الأموال.

وإذا تمت الصفقة سيحصل برشلونة على خدمات ساؤول بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل التخلص من جريزمان وراتبه الكبير.

على جانب آخر يراقب عددا من أندية الدوري الإنجليزي وضع ساؤول مع أتليتكو مدريد استعدادا للتعاقد معه، وعلى رأسهم ليفربول.

وانضم جريزمان لبرشلونة عام 2019 قادما من أتليتكو مدريد الذي لعب معه 5 مواسم سجل خلالهم 133 هدفا.

المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 30 عاما لم يظهر بالمستوى المطلوب مع برشلونة في المواسم الماضية.

ولعب جريزمان مع برشلونة 99 مباراة سجل خلالها 35 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

برشلونة أتليتكو ساؤول جريزمان
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