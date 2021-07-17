قبل مواجهة الفراعنة.. إسبانيا الأولمبي يتعادل مع اليابان

السبت، 17 يوليه 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

إسبانيا الأولمبي

تعادل منتخب إسبانيا الأولمبي مع نظيره الياباني بهدف لمثله اليوم السبت في لقاء ودي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم الخميس.

وتقدم اليابانيون في ملعبهم بمدينة كوبي عن طريق ريتسو دوان مهاجم أيندهوفن الهولندي في الدقيقة 41 قبل أن يعادل كارلوس سولير لاعب وسط فالنسيا النتيجة في الدقيقة 78.

وبحضور جماهيري قليل بدأ المدرب لويس دي لا فوينتي بثلاثة لاعبين من قوام منتخب إسبانيا الأول، هم الحارس أوناي سيمون والمدافع باو توريس والجناح داني أولمو.

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ومعهم أوسكار خيل وأوسكار مينجيثا وميراندا وزوبيميندي وميكيل ميرينو والقائد داني سيبايوس وماركو أسينسيو ورافا مير.

ومع انطلاق الشوط الثاني شارك ميكيل أويارزابال وخون مونكايولا وبريان خيل بدلا من أولمو ورافا مير وزوبيميندي.

ثم شارك سولير وإريك جارسيا في الدقيقة 56 بدلا من مينجيثا وميرينو، وفي الدقيقة 68 نزل بيدري وخافي بوادو بدلا من أسينسيو وسيبايوس.

وأتم المدرب سبعة تبديلات في الدقيقة 80 بنزول ألفارو فرنانديز ومارك كوكوريا بدلا من سيمون وميراندا.

وكانت المباراة هي التحضيرية الوحيدة لمنتخب إسبانيا الذي يستهل مشواره في الأولمبياد بمواجهة الفراعنة يوم الخميس في سابورو.

ثم يلعب ضد أستراليا في 25 يوليو والأرجنتين في 28 يوليو.

وسيشارك منتخب إسبانيا الأولمبي، بطل أوروبا، للمرة 11 في دورة كرة القدم بالألعاب الأولمبية، نتيجته الأفضل كانت التتويج بالميدالية الذهبية في برشلونة عام 1992.

اليابان إسبانيا طوكيو 2020
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