للمرة الثانية.. باريس يعلن إصابة حكيمي بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة لاعبه المغربي الجديد أشرف حكيمي بفيروس كورونا.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الموسم التحضيري للاعب المغربي أصبح معطلا بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث خضع للمسحة التي جاءت إيجابية وبالتالي خضع اللاعب للعزل المنفرد.

وأوضحت الصحيفة أن هذا هو سبب غياب حكيمي عن مباراة الفريق الودية أمام فريق شامبلي للتحضير للموسم الجديد.

يذكر أن إصابة أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد هى الثانية له، حيث أصيب من قبل في شهر أكتوبر الماضي عندما كان في صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي.

اللاعب المغربي صاحب الـ 22 عاماً، قدم مستويات جيدة مع فريقة السابق إنتر ميلان، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وانضم حكيمي إلى باريس خلال الصيف الحالي قادما من إنتر في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

فيما يخوض باريس سان جيرمان عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، حيث سيواجه كلاً من أوجسبورج وجنوى يومي 21 و24 من الشهر الحالي.