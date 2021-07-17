ESPN: برشلونة يخطط للإبقاء على كوتينيو

استقر نادي برشلونة الإسباني على الاحتفاظ بلاعبه البرازيل فيليبي كوتينيو خلال الموسم المقبل ومنحه فرصة أخرى مع الفريق.

فيليبي كوتينيو النادي : برشلونة برشلونة

وذكرت شبكة أخبار “ESPN” أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة سيمنح كوتينيو فرصة أخرى خلال الموسم المقبل.

ولا يزال كوتينيو في مرحلة التعافي من الإصابة في الركبة بعد خضع لجراحة ناجحة قبل فترة.

وترغب عدة أندية في التعاقد مع كوتينيو مثل ليستر سيتي وميلان ومرسيليا.

لكن برشلونة يرفض فكرة بيع كوتينيو بسعر رخيص، خاصة أن التعاقد مع اللاعب كلف النادي الإسباني ما يقرب من 150 مليون يورو.

كذلك لا يرغب برشلونة في إعارة اللاعب دون أن يتحمل النادي الذي سيحصل على خدماته الجزء الأكبر من راتبه.

ويعد كوتينيو أحد أكثر اللاعبين حصولا على الأموال في برشلونة الذي يعاني ماديا بشكل كبير في الفترة الماضية.

وخلال الموسم الماضي خاض كوتينيو البالغ من العمر 29 عاما مع برشلونة 14 مباراة فقط، وغاب لفترة طويلة بسبب الإصابة الذي لا يزال يتعافى منها حتى الآن.