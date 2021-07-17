مساعد كلوب يروي نصيحة صلاح لـ إليوت خلال معسكر ليفربول

السبت، 17 يوليه 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

صلاح

تحدث بيبين ليندرز مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول عن معسكر الفريق في النمسا استعدادا للموسم الجديد وذكر موقفا جمع النجم محمد صلاح بهارفي إليوت اللاعب الشاب.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وفي حواره مع موقع ليفربول قال ليندرز:"سمعت أن صلاح وإليوت جلسا بجوار بعضهما البعض أثناء تناول الطعام. طبق إليوت كان فيه خبز وفاكهة، صلاح سأله كم شريحة خبز تناولها ذلك اليوم".

وأضاف "إليوت قال واحدة، فطلب منه صلاح أن يأكل الفاكهة فقط. إليوت قال لي: أتعلم دائما من هؤلاء الأشخاص. لدينا لاعبون كثيرون يساعدون الصغار والجدد. ترى في المعسكر اللاعبين يندمجون بشكل جيد وهذا يعجبني كثيرا".

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يستعد صلاح ورفاقه للموسم الجديد بمعسكر في النمسا ستتخلله 3 مباريات ضد فاكر إنسبروك وماينز وهيرتا برلين.

وسيبدأ ليفربول الموسم بمواجهة مضيفه نورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل.

ويسعى ليفربول للمنافسة بقوة على الدوري الذي احتل فيه المركز الثالث بالموسم المنصرم.

وسيخوض صلاح موسمه الخامس مع الفريق.

محمد صلاح ليفربول
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