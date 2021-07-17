تليجراف: كين قد يمتنع عن التدريب ليجبر توتنام على بيعه

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن هاري كين نجم توتنام قد يمتنع عن التدريب للضغط على النادي لبيعه.

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وأشارت تليجراف إلى أن العديد من زملاء كين في منتخب إنجلترا يعتقدون أن الأخير قد يقدم على هذه الخطوة في ظل تمسك توتنام به.

وشدد نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنام الجديد أنه لا ينوي الاستغناء عن كين (27 عاما).

وزعمت تقارير رغبة مانشستر سيتي في الظفر بكين وتقول تليجراف إن قائد إنجلترا يريد إتمام الصفقة.

وصرح كين في وقت سابق أنه سيحسم مستقبله بعد يورو 2020، البطولة التي احتل وصافتها بعد الهزيمة من إيطاليا بركلات الترجيح.

وشدد المهاجم، هداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، أنه لا ينوي مغادرة إنجلترا.

ويمتد عقد كين مع توتنام إلى 2024.

وتقدر القيمة السوقية لكين بـ120 مليون يورو.