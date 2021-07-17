تقرير إسباني: انتقال فاران إلى يونايتد بات وشيكا.. الصفقة تكلف 50 مليون يورو

أصبح رافاييل فاران مدافع ريال مدريد قريبا من الانتقال لـ مانشستر يونايتد.

ووفقا لـ برنامج "إل ترانزيستور" بإذاعة أوندا سيرو الإسبانية فأن "فاران قريب من مانشستر يونايتد. الاتفاق وشيك".

وأوضح التقرير "الصفقة ستُغلق في الأيام القليلة المقبلة مقابل حوالي 50 مليون يورو".

🎴🎙️ Informa David Alonso "Como ya avanzamos, Varane está cerca del Manchester United. El acuerdo es inminente" "Se va a cerrar en los próximos días por unos 50 millones de euros" EN DIRECTO https://t.co/8DYyelauTv pic.twitter.com/jEtXOgU3Nc — El Transistor (@ElTransistorOC) July 16, 2021

وحال إتمام المفاوضات بنجاح فسيكون فاران هو ثاني صفقات مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري بعد ضمه لجادون سانشو من بوروسيا دورتموند.

وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية والصحفي الموثوق محمد بوحفصي قد كشفا سابقا أن المناقشات بين النادي الإنجليزي والمدافع الفرنسي تقدمت بشكل كبير.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا من يناير المقبل.

وانتقل فاران (28 عاما) لريال مدريد عام 2011 قادما من لانس الفرنسي.

ولعب فاران 360 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات بالإضافة لـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

فاران ودع يورو 2020 رفقة منتخب فرنسا من ثمن النهائي عقب الخسارة من سويسرا بركلات الترجيح.