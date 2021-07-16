جالاتاسراي يعلن اكتشاف 4 حالات كورونا في الفريق

أعلن نادي جالاتاسراي التركي، اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا داخل الفريق.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وأصدر جالاتاسراي بيانا رسميا، يعلن فيه اكتشاف حالات كورونا بعينات الجهاز الفني واللاعبين.

وتضمنت حالات الإصابة، لاعبين، بجانب حالتين في الجهاز الفني والإداري.

ولم يكشف جالاتاسراي عن هوية المصابين بكورونا خلال البيان.

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/FwqNqZVFT3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 16, 2021

جالاتاسراي كان قد تمسك ببقاء مصطفى محمد المهاجم المصري في صفوف الفريق وعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد جالاتاسراي لمواجهة أيندهوفين يوم 21 يوليو الجاري في المراحل الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.