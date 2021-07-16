جالاتاسراي يعلن اكتشاف 4 حالات كورونا في الفريق

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 22:24

كتب : FilGoal

جالاتاسراي

أعلن نادي جالاتاسراي التركي، اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا داخل الفريق.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وأصدر جالاتاسراي بيانا رسميا، يعلن فيه اكتشاف حالات كورونا بعينات الجهاز الفني واللاعبين.

وتضمنت حالات الإصابة، لاعبين، بجانب حالتين في الجهاز الفني والإداري.

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ولم يكشف جالاتاسراي عن هوية المصابين بكورونا خلال البيان.

جالاتاسراي كان قد تمسك ببقاء مصطفى محمد المهاجم المصري في صفوف الفريق وعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد جالاتاسراي لمواجهة أيندهوفين يوم 21 يوليو الجاري في المراحل الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جالاتاسراي مصطفى محمد
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