كرة قدم ويد - تعرف على مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 21:58

كتب : FilGoal

مواعيد مباريات مصر في طوكيو

بين اللعبات الجماعية، تشارك مصر في منافستي كرة القدم، وكرة اليد خلال أولمبياد طويكيو 2020.

أوقعت القرعة مصر في مجموعتين صعبتين للعبتين، فانتظروا مباريات كبيرة وجديرة بالمشاهدة.

ويقدم لكم FilGoal.com جدول مباريات مصر في منافستي كرة القدم وكرة اليد خلال أولمبياد طوكيو.

أخبار متعلقة
الأولمبية تجيب لـ في الجول عن: كم ميدالية من المتوقع أن تحصدها مصر في طوكيو 2020 طوكيو 2020 - رمضان صبحي: سنواجه منتخبات قوية ولكننا لن نقلل من أنفسنا ألعاب الأولمبياد - المصارعة.. من الفراعنة إلى الرومان وعودة في الثواني الأخيرة إلى طوكيو طوكيو 2020 - كيف يتم احتساب الدولة الفائزة بالأولمبياد؟

كرة القدم

منتخب مصر يفتتح البطولة بملاقاة إسبانيا، ثم يواجه الأرجنتين، ويختتم مباريات المجموعة بمواجهة أستراليا.

وجاءت مواعيد كرة القدم كالتالي بتوقيت مصر.

مصر VS إسبانيا – الخميس 22 يوليو.. 9:30 صباحا.

مصر VS الأرجنتين – الأحد 25 يوليو.. 9:30 صباحا.

مصر VS أستراليا – الأربعاء 28 يوليو.. 13:00 ظهرا.

كرة اليد

أما في كرة اليد، فستبدأ مصر مشوارها بمواجهة البرتغال.

وجاءت مواعيد كرة اليد كالتالي بتوقيت مصر.

مصر VS البرتغال – السبت 24 يوليو.. 12:30 ظهرا.

مصر VS الدنمارك – الإثنين 26 يوليو.. 7:15 صباحا.

مصر VS اليابان – الأربعاء 28 يوليو.. 7:15 صباحا.

مصر VS السويد – الجمعة 30 يوليو.. 9:15 صباحا.

مصر VS البحرين – الأحد 1 أغسطس.. 4:00 فجرا.

طوكيو 2020 مصر كرة القدم كرة اليد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة قدم ويد - تعرف على مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو 17 دقيقة | طوكيو 2020
آس: كوندي يرفض توتنام من أجل دوري الأبطال 36 دقيقة | الدوري الإسباني
كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رئيس كاف: نظام "سوبر ليج" لن يتوقف على الأندية المشاركة.. جميع الاتحادات ستستفيد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – إفريقيا تصوت لـ كأس عالم كل عامين ساعة | إفريقيا
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) (2) بيراميدز.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: المكتب التنفيذي وافق على إنشاء الدوري السوبر الإفريقي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل بيراميدز - إكرامي يحرس المرمى.. والجباس يقود الهجوم أمام المقاولون ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 2 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 3 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 4 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري
قد ينال إعجابك