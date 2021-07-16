كرة قدم ويد - تعرف على مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو

بين اللعبات الجماعية، تشارك مصر في منافستي كرة القدم، وكرة اليد خلال أولمبياد طويكيو 2020.

أوقعت القرعة مصر في مجموعتين صعبتين للعبتين، فانتظروا مباريات كبيرة وجديرة بالمشاهدة.

ويقدم لكم FilGoal.com جدول مباريات مصر في منافستي كرة القدم وكرة اليد خلال أولمبياد طوكيو.

كرة القدم

منتخب مصر يفتتح البطولة بملاقاة إسبانيا، ثم يواجه الأرجنتين، ويختتم مباريات المجموعة بمواجهة أستراليا.

وجاءت مواعيد كرة القدم كالتالي بتوقيت مصر.

مصر VS إسبانيا – الخميس 22 يوليو.. 9:30 صباحا.

مصر VS الأرجنتين – الأحد 25 يوليو.. 9:30 صباحا.

مصر VS أستراليا – الأربعاء 28 يوليو.. 13:00 ظهرا.

كرة اليد

أما في كرة اليد، فستبدأ مصر مشوارها بمواجهة البرتغال.

وجاءت مواعيد كرة اليد كالتالي بتوقيت مصر.

مصر VS البرتغال – السبت 24 يوليو.. 12:30 ظهرا.

مصر VS الدنمارك – الإثنين 26 يوليو.. 7:15 صباحا.

مصر VS اليابان – الأربعاء 28 يوليو.. 7:15 صباحا.

مصر VS السويد – الجمعة 30 يوليو.. 9:15 صباحا.

مصر VS البحرين – الأحد 1 أغسطس.. 4:00 فجرا.