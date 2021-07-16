آس: كوندي يرفض توتنام من أجل دوري الأبطال

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 21:38

كتب : عمر خالد

جول كوندي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الفرنسي جول كوندى، يرغب في البقاء مع فريقه الإسباني إشبيلية هذا الموسم إذا لم يصله عرض بأكثر من 60 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن اللاعب الفرنسي غير مهتم بالإنضمام لفريق توتنام الإنجليزي، لأنه يريد أن يلعب في دوري أبطال أوروبا، وهو ما لن يتوفر مع توتنام، هذا بالإضافة إلى أنه لا عروض رسمية للاعب الفرنسي منذ عرض مانشستر سيتي الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كوندي يرغب في الرحيل عن إشبيلية، لكن مع غياب العروض المقدمة للاعب حتى الآن، يبدو أن الأمر صعبا، وبقاء اللاعب في المدينة الأندلسية مستمر.

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وأشارت التقارير إلى أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، من الممكن أن يضم كوندي لصفوف النادي الملكي خاصة مع احتمالية رحيل رافائيل فاران لمناشستر يونايتد.

وكان جول كوندي محط اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وكان نادي ريال مدريد أيضا مهتم بضم اللاعب لصفوفه في فترة سابقة.

توتنهام إشبيلية الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني. جول كوندي
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