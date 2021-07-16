انتهت في الدوري - المقاولون العرب (0) (2) بيراميدز.. فوز يوناني أول

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - المقاولون العرب - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وبيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل بيراميدز - إكرامي يحرس المرمى.. والجباس يقود الهجوم أمام المقاولون تقرير: وست هام مهتم بضم هداف الدوري البلجيكي الزمالك يحدد موعد وصول بنشرقي اتحاد السلة يعلن فوز مجدي أبو فريخة بدورة رئاسة جديدة

--

نهاية اللقاء

ق 81: عبد الله ياسين يراوغ 3 لاعبين على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة يحولها علي جبر لركنية.

ق 72: تسديدة من باسم علي من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها شريف إكرامي بثبات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: جووول ثاني لبيراميدز.. إسلام عيسى يسجل هدف بيراميدز الثاني.

ق 21: جووول عبد الله السعيد يسجل من ركلة جزاء هدف بيراميدز الأول.

ق 20: ركلة جزاء لـ بيراميدز بعد لمس اليد من مدافع المقاولون داخل الـ 18.

ق 15: بطاقة صفراء لمحمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب بعد تدخل قوي على عمر جابر.

ق 11: بطاقة صفراء لأحمد فتحي بعد اعتراضه على قرار الحكم أحمد العدوي.

بداية اللقاء

المقاولون العرب بيراميدز في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تاكيس عرف طعم الفوز الأول مع بيراميدز وأسقط المقاولون العرب بثنائية 17 دقيقة | الدوري المصري
نونو سانتو يحسمها: هاري كين ليس للبيع 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي الأخير – موسيماني يقسم اللاعبين.. وتدريبات إضافية لـ الشحات 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جالاتاسراي يعلن اكتشاف 4 حالات كورونا في الفريق 52 دقيقة | المحترفون
اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تتذكر نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013؟ 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة قدم ويد - تعرف على مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو ساعة | طوكيو 2020
آس: كوندي يرفض توتنام من أجل دوري الأبطال ساعة | الدوري الإسباني
كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 2 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 3 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 4 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري
قد ينال إعجابك