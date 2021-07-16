تشكيل بيراميدز - إكرامي يحرس المرمى.. والجباس يقود الهجوم أمام المقاولون

يقود دودو الجباس هجوم فريق بيراميدز، فيما يحرس شريف إكرامي المرمى في مواجهة الفريق أمام المقاولون العرب الليلة.

أعلن تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي سيواجه به فريق المقاولون العرب على ملعب المقاولون ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز شهد تواجد عمر جابر في وسط الملعب بجانب محمود حمادة، فيما يلعب أحمد فتحي كظهير أيمن ومحمد حمدي كظهير أيسر.

ويغيب رمضان صبحي عن اللقاء لتواجده رفقة منتخب مصر الأولمبي في طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي.

الوسط: محمود حمادة - عمر جابر.

أمامهما: إسلام عيسى - عبد الله السعيد - إريك تراوري.

الهجوم: دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة، فيما يحتل المقاولون المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.