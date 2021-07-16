الزمالك يحدد موعد وصول بنشرقي

حدد نادي الزمالك موعد وصول أشرف بنشرقي الجناح المغربي للفريق.

وأعلن الزمالك وصول بنشرقي إلى القاهرة غدا السبت قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، على أن ينتظم في مران الفريق غدا بصورة طبيعية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.