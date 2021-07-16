تحديد ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حتى 2025

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للمواسم الأربعة المقبلة.

بالنسبة لدوري أبطال أوروبا، يأتي ذلك عقب إقامة نهائي نسخة 2020-2021 في البرتغال على ملعب دراجاو بدلا من ملعب أتاتورك في تركيا بسبب قيود السفر بسبب فيروس كورونا.

ويستضيف ملعب بيتروفسكي في مدينة سان بطرسبرج الروسية نهائي 2022.

وفي 2023 سيقام النهائي في العاصمة التركية إسطنبول على ملعب أتاتورك.

وفي العام التالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وفي 2025 ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ في ألمانيا.

🏟️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be: 🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia 🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024: London, England 🇩🇪 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR — UEFA (@UEFA) July 16, 2021

وشهدت آخر نسختين من دوري الأبطال تغيير الملعب من تركيا إلى البرتغال.

في 2019-2020 أقيمت مباريات البطولة من دور الـ 8 في لشبونة البرتغالية وحتى النهائي الذي أقيم على ملعب النور معقل بنفيكا.

وفي النسخة الأخيرة والتي جمعت تشيلسي ومانشستر سيتي، أقيم النهائي على ملعب دراجاو معقل بورتو.

وتوج تشيلسي باللقب بالفوز بهدف دون مقابل على حساب مانشستر سيتي.

وبسبب سحب حق التظيم من مدينتي دبلن الأيرلندية وبلباو الإسبانية من يورو 2020، تقرر أن تستضيف كلا المدينتين نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات والدوري الأوروبي.

مدينة بلباو تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في 2024.

فيما تستضيف مدن إشبيلية الإسبانية وبودابست المجرية ودبلن الأيرلندية وبلباو الإسبانية نهائيات الدوري الأوروبي على الترتيب من 2022 وحتى 2025.

وتوج فياريال الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للموسم المنصرم بعد التفوق على مانشستر يونايتد في النهائي بركلات الترجيح.